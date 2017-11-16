В Сумах пенсионер "заминировал" три многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Сумах полиция задержала 66-летнего пенсионера, который сделал ложное сообщение о минировании трех многоэтажек. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полции, передает УНН.
"Вчера вечером в Сумской отдел полиции поступило телефонное сообщение от неизвестного, который угрожал взорвать три жилые дома. Полиция оперативно выяснила, откуда поступил вызов. Впоследствии полицейские установили личность "псевдоминера". Им оказался 66-летний житель соседнего дома. Мужчина находился в собственной квартире в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате проверки взрывчатых веществ не обнаружено.
Напомним, 15 ноября во Львове около 15:00 аноним сообщил в полицию о заминировании главного железнодорожного вокзала.