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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 22115 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 51827 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71368 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 78155 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78406 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62954 просмотра

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11 марта, 11:14 • 100016 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100739 просмотра

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В Сумах пенсионер "заминировал" три многоэтажки

В Сумах пенсионер "заминировал" три многоэтажки

Киев  •  УНН

 • 14195 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Сумах полиция задержала 66-летнего пенсионера, который сделал ложное сообщение о минировании трех многоэтажек. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полции, передает УНН.

"Вчера вечером в Сумской отдел полиции поступило телефонное сообщение от неизвестного, который угрожал взорвать три жилые дома. Полиция оперативно выяснила, откуда поступил вызов. Впоследствии полицейские установили личность "псевдоминера". Им оказался 66-летний житель соседнего дома. Мужчина находился в собственной квартире в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате проверки взрывчатых веществ не обнаружено.

Напомним, 15 ноября во Львове около 15:00 аноним сообщил в полицию о заминировании главного железнодорожного вокзала.

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