У Судовій адміністрації майнили криптовалюту, підозрюють двох чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Двох працівників Державної судової адміністрації підозрюють у використанні потужності службових серверів для роботи інтернет-магазинів та майнінгу криптовалюти. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, повідомили про підозру двом особам Державної судової адміністрації України, які незаконно використовували мережеве та комп’ютерне обладнання ДСА для налагодження роботи інтернет-магазинів та видобутку криптовалюти", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, посадовці встановили на мережеве та комп’ютерне обладнання шкідливе програмне забезпечення з метою налагодження роботи інтернет-магазинів та використання потужності серверів для видобутку криптовалюти. Факти таких протиправних дій підтверджено висновками експерта.
Під час огляду мережевого обладнання дата-центру ДП "Інформаційні судові системи" ДСА України правоохоронці встановили наявність шкідливого програмного забезпечення MinerGate, яке з 1 січня 2018 року здійснювало видобуток електронних грошей, використовуючи потужності та електроенергію ДСА України, а також незаконне використання серверного обладнання ДСА України для роботи низки приватних ресурсів – декількох інтернет-магазинів. До того ж було виявлено інсталяційний файл шкідливого програмного забезпечення з функцією спеціального технічного засобу негласного отримання інформації.
Як повідомили в пресслужбі ДБР, зазначене програмне забезпечення було встановлено на окремих ноутбуках ДП "Інформаційні судові системи". Ці комп’ютери використовувалися для налаштування серверів, комп’ютерів Державної судової адміністрації України та судів міста Києва.
Наразі двом працівникам ДП "Інформаційні судові системи" ДСА України повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та створенні з метою використання шкідливих програмних чи технічних засобів (ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.361-1 Кримінального кодексу України); у незаконному придбанні та використанні спеціальних технічних засобів отримання інформації та створенні з метою використання шкідливих програмних чи технічних засобів (ч.1 ст.359, ч.1 ст.361-1 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, посадові особи Южно-Української АЕС майнили криптовалюту в режимному приміщенні станції.