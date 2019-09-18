В Судебной администрации майнили криптовалюту, подозревают двух чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Двух работников Государственной судебной администрации подозревают в использовании мощности служебных серверов для работы интернет-магазинов и майнинга криптовалюты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении двум лицам Государственной судебной администрации Украины, которые незаконно использовали сетевое и компьютерное оборудование ГСА для налаживания работы интернет-магазинов и добычи криптовалюты", - говорится в сообщении.
По данным следствия, должностные лица установили на сетевое и компьютерное оборудование вредоносное программное обеспечение с целью налаживания работы интернет-магазинов и использования мощности серверов для добычи криптовалюты. Факты таких противоправных действий подтверждены выводами эксперта.
При осмотре сетевого оборудования дата-центра ГП "Информационные судебные системы" ГСА Украины правоохранители установили наличие вредоносного программного обеспечения MinerGate, которое с 1 января 2018 года осуществляло добычу электронных денег с помощью мощности и электроэнергии ГСА Украины, а также незаконное использование серверного оборудования ГСА Украины для работы ряда частных ресурсов - нескольких интернет-магазинов. К тому же был обнаружен установочный файл вредоносного программного обеспечения с функцией специального технического средства негласного получения информации.
Как сообщили в пресс-службе ГБР, указанное программное обеспечение было установлено на отдельных ноутбуках ГП "Информационные судебные системы". Эти компьютеры использовались для настройки серверов, компьютеров Государственной судебной администрации Украины и судов города Киева.
Сейчас двум работникам ГП "Информационные судебные системы" ГСА Украины сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей и создании с целью использования вредных программных или технических средств (ч.1 ст.361, ч .2 ст.361, ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Украины); в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств получения информации и создании с целью использования вредных программных или технических средств (ч.1 ст.359, ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, должностные лица Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту в режимном помещении станции.