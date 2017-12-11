У суді підтвердили, що обрання запобіжного заходу Саакашвілі почнеться о 12:00
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Печерському районному суді підтверджують інформацію про те, що засідання з обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі розпочнеться о 12:00. Про це повідомляє прес-слуба суду, передає УНН.
“Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу екс-губернатору Одеської області, екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі у Печерському районному суді міста Києва (м.Київ, вул.Хрещатик, 42-а) розпочнеться 11 грудня 2017 року о 12:00”, — йдеться у повідомленні.
У суді зазначили, що М.Саакашвілі вже доставлено до приміщення суду.
З питань безпеки приміщення суду охороняється посиленими підрозділами Національної поліції України.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.