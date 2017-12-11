В суде подтвердили, что избрание меры пресечения Саакашвили начнется в 12:00
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Печерском районном суде подтверждают информацию о том, что заседание по избранию меры пресечения экс-главе Одесской ОГА Саакашвили начнется в 12:00. Об этом сообщает пресс-слуба суда, передает УНН.
"Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-губернатору Одесской области, экс-президенту Грузии Саакашвили в Печерском районном суде города Киева (г.Киев, ул.Крещатик, 42-а) начнется 11 декабря 2017 года в 12:00", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что М.Саакашвили уже доставлен в здание суда.
В мерах безопасности здание суда охраняется усиленными подразделениями Национальной полиции Украины.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.