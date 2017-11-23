У суді Києва пояснили, чому повернули НАЗК їхній позов до екс-співробітниці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва повернув Національному агентству з питань запобігання корупції позов про захист ділової репутації до колишньої співробітниці Ганни Соломатіної через те, що він має бути поданий до іншого районного суду, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Судової влади України.
За інформацією прес-служби, 17 листопада суддя Шевченківського районного суду міста Києва постановив ухвалу, якою позовну заяву НАЗК до Г.Соломатіної про захист ділової репутації юридичної особи повернуто позивачу для подачі до належного суду.
Зазначається, що відповідно до позовної заяви, відповідач Г.Соломатіна проживає за адресою вказаною позивачем в позовній заяві, а саме на вулиці Паньківській.
Проте, уточнили у Судовій владі, відповідно до переліку вулиць, які належать до Шевченківського району міста Києва, вказаної вулиці не існує.
При цьому, наголосили у прес-службі, у затвердженому Київрадою довіднику вказується, що Паньківська вулиця відноситься до Голосіївського району.
У Судовій владі також поінформували, відповідно до ч.1 ст.109 Цивільного процесуального кодексу України, позови до фізичних осіб пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування.
Нагадаємо, колишній керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна повідомила, що е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, "розправи над неугодними", та з метою особистого збагачення голови та членів агентства, а результати перевірок фальсифікуються відповідно до потреб керівництва установи.
У НАЗК заявили, що судитимуться з екс-співробітницею за звинувачення у корупції.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого отримання службовцями Національного агентства з питань запобігання корупції, службовцями інших органів влади у складі організованої групи хабарів в особливо великих розмірах.