В суде Киева объяснили, почему вернули НАПК их иск к экс-сотруднице

По информации пресс-службы, 17 ноября судья Шевченковского районного суда города Киева принял постановление, которым исковое заявление НАПК к А.Соломатиной о защите деловой репутации юридического лица возвращено истцу для подачи в надлежащий суд.

Отмечается, что согласно исковому заявлению, ответчик А.Соломатина проживает по адресу указанному истцом в исковом заявлении, а именно на улице Паньковской.

Однако, уточнили в Судебной власти, в соответствии с перечнем улиц, относящихся к Шевченковскому району города Киева, указанной улицы не существует.

При этом, отметили в пресс-службе, в утвержденном Киевсоветом справочнике указывается, что Паньковская улица относится к Голосеевскому району.

В Судебной власти также сообщили, в соответствии с ч.1 ст.109 Гражданского процессуального кодекса Украины, иски к физическим лицам предъявляются в суд по зарегистрированным в установленном законом порядке месту его жительства или по зарегистрированным в установленном законом порядке месту его пребывания.

Напомним, бывший руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина сообщила, что е-декларирования используется для покрытия чиновников, лояльных к власти, "расправы над неугодными", и с целью личного обогащения председателя и членов агентства, а результаты проверок фальсифицируются в соответствии с потребностями руководства учреждения.

В НАПК заявили, что будут судиться с экс-сотрудницей по обвинению в коррупции.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по факту возможного получения служащими Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах.