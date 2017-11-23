В суде Киева объяснили, почему вернули НАПК их иск к экс-сотруднице
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева вернул Национальному агентству по предупреждению коррупции иск о защите деловой репутации к бывшей сотруднице Анны Соломатиной из-за того, что он должен быть представлен к другому районному суду, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Судебной власти Украины.
По информации пресс-службы, 17 ноября судья Шевченковского районного суда города Киева принял постановление, которым исковое заявление НАПК к А.Соломатиной о защите деловой репутации юридического лица возвращено истцу для подачи в надлежащий суд.
Отмечается, что согласно исковому заявлению, ответчик А.Соломатина проживает по адресу указанному истцом в исковом заявлении, а именно на улице Паньковской.
Однако, уточнили в Судебной власти, в соответствии с перечнем улиц, относящихся к Шевченковскому району города Киева, указанной улицы не существует.
При этом, отметили в пресс-службе, в утвержденном Киевсоветом справочнике указывается, что Паньковская улица относится к Голосеевскому району.
В Судебной власти также сообщили, в соответствии с ч.1 ст.109 Гражданского процессуального кодекса Украины, иски к физическим лицам предъявляются в суд по зарегистрированным в установленном законом порядке месту его жительства или по зарегистрированным в установленном законом порядке месту его пребывания.
Напомним, бывший руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина сообщила, что е-декларирования используется для покрытия чиновников, лояльных к власти, "расправы над неугодными", и с целью личного обогащения председателя и членов агентства, а результаты проверок фальсифицируются в соответствии с потребностями руководства учреждения.
В НАПК заявили, что будут судиться с экс-сотрудницей по обвинению в коррупции.
Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по факту возможного получения служащими Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах.