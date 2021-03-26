У суботу в Києві частково обмежать рух декількома вулицями
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У суботу, 27 березня, в Києві у тунелі на вулиці Олени Теліги, а також на Європейській площі частково обмежать рух із 9:00 до 16:00. Про це інформує КМДА з посиланням на "Київавтодор", передає УНН.
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Так, на Європейській площі виконають поточний ремонт покриття із бруківки. Оновлюватимуть ділянку поблизу готелю "Дніпро".
У корпорації пояснили, що роботи заплановано виконати упродовж суботи, аби менше впливати на трафік.
У тунелі на перетині Олени Теліги з Академіка Щусєва і Юрія Іллєнка тривають обстеження й очищення водозабірної камери. Роботи необхідні для профілактики підтоплень споруди, зазначають у КМДА.
Під час робіт рух буде частково обмежено.
Що було раніше
Цього тижня рух столичними вулицями перекривали протестувальники. Так, у понеділок учасники акції протесту перекрили рух вулицею Грушевського у центрі Києва.