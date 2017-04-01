У СЦКК погодили заявку щодо ремонту ЛЕП в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на 8.30 заявку на виконання ремонтних робіт узгоджено в СЦКК. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.
"Станом на 8.30 заявку на виконання ремонтних робіт узгоджено в СЦКК. Бригади підуть з двох сторін лінії електропередач і на підстанції ДФС (Донецької фільтрувальної станції - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 березня російська сторона не погодила заявку в СЦКК від України щодо проведення ремонтних робіт на лінії електропередач в Авдіївці.
Як повідомляв УНН, українська сторона СЦКК повідомила, що вжито заходів щодо гарантій безпеки для ремонтників ЛЕП в районі Авдіївки.
Нагадаємо, в Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання, а водопостачання міста тимчасово припинено.