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У СЦКК погодили заявку щодо ремонту ЛЕП в Авдіївці

У СЦКК погодили заявку щодо ремонту ЛЕП в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на 8.30 заявку на виконання ремонтних робіт узгоджено в СЦКК. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.

"Станом на 8.30 заявку на виконання ремонтних робіт узгоджено в СЦКК. Бригади підуть з двох сторін лінії електропередач і на підстанції ДФС (Донецької фільтрувальної станції - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня російська сторона не погодила заявку в СЦКК від України щодо проведення ремонтних робіт на лінії електропередач в Авдіївці.

Як повідомляв УНН, українська сторона СЦКК повідомила, що вжито заходів щодо гарантій безпеки для ремонтників ЛЕП в районі Авдіївки.

Нагадаємо, в Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання, а водопостачання міста тимчасово припинено.

Українські Національні Новини

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