В СЦКК согласовали заявку на ремонт ЛЭП в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 8.30 заявку на выполнение ремонтных работ согласовано в СЦКК. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
"По состоянию на 8.30 заявку на выполнение ремонтных работ согласовано в СЦКК. Бригады пойдут с двух сторон линии электропередач и на подстанции ДФС (Донецкой фильтровальной станции - ред.)", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 марта российская сторона не согласовала заявку в СЦКК от Украины о проведении ремонтных работ на линии электропередач в Авдеевке.
Как сообщал УНН, украинская сторона СЦКК сообщила, что приняты меры по гарантиям безопасности для ремонтников ЛЭП в районе Авдеевки.
Напомним, в Авдеевке отсутствует централизованное электроснабжение, а водоснабжение города приостановлено.