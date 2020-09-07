У столиці зросла кількість хворих, які потребують госпіталізації - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На сьогодні у стаціонарах столичних медичних закладів лікуються 909 хворих на COVID-19 пацієнтів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Протягом останніх двох тижнів збільшилась кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні у стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 пацієнтів, хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу - ред.)", - сказав міський голова.
З його слів, з усіх пацієнтів, які перебувають у лікарнях з коронавірусною хворобою, 14 дітей.
"174 пацієнта у важкому стані. 234 отримують кисневу підтримку, 12 – під апаратами ШВЛ. Ще 97 пацієнтів перебувають у лікарнях з підозрою на коронавірус", - зазначив Кличко.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8:40 7 вересня зафіксовано вже понад 138 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - понад 2,1 тисячі.