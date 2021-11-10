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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У столиці знову збій у роботі громадського транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві вранці 10 листопада громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка через скупчення автотранспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Київпастрансу.

У столиці знову збій у роботі громадського транспорту

Цитата:

“Затримується рух автобусів № 21, 73, 101, 100 та тролейбусів № 29, 30, 31, 47, 50, 50к”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що затримується рух цих автобусів та тролейбусів у напрямку проспект Маяковського — Керченська площа — проспект Ватутіна “з причини скупчення автотранспорту”.

На місце викликано поліцію.

“Введено оперативне положення № 4 (рух транспорту без дотримання розкладу)”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

На ранок 10 листопада на дорогах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Затори на правому березі, зокрема, утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському.

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