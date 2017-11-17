У столиці зіткнулись два автомобілі, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві на проспекті Шухевича зіткнулись два автомобілі. Внаслідок ДТП є постраждалі, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП з постраждалими в Києві. Пр. Шухевича. Зіткнулися автомобілі Dacia і Toyota. Від удару Dacia розвернуло і відкинуло на газон”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що кількість постраждалих не вказана.
На місці ДТП працюють швидка допомога і патрульна поліція, очікується слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у Києві сміттєвоз насмерть переїхав чоловіка.