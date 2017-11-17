В столице столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киеве на проспекте Шухевича столкнулись два автомобиля. В результате ДТП есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ДТП с пострадавшими в Киеве. Пр. Шухевича. Столкнулись автомобили Dacia и Toyota. От удара Dacia развернуло и отбросило на газон”, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что количество пострадавших не указано.
На месте ДТП работают скорая помощь и патрульная полиция, ожидается следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Киеве мусоровоз насмерть переехал мужчину .