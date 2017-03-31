У столиці завтра невеликий дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У столиці вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі українського гідрометцентру.
Так, у столиці вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.
Нагадаємо, завтра в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у північних, східних, Черкаській і Полтавській областях вночі та вранці невеликий дощ, на сході місцями з мокрим снігом.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, у південній, східній частинах, на Дніпропетровщині та Сумщині від 3° тепла до 2° морозу; вдень 13-18° тепла, у західних областях до 22°, на півночі Лівобережжя та сході країни 7-12°.