В столице завтра небольшой дождь

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 2497 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 83523 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112528 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170932 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125757 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122521 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115601 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106345 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107407 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103851 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице завтра небольшой дождь

В столице завтра небольшой дождь

Киев  •  УНН

 • 7808 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице ночью и утром небольшой дождь, днем ​​без осадков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе украинского гидрометцентра.

Так, в столице ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем ​​без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 6-8 ° тепла, днем ​​15-17 °.

Напомним, завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в северных, восточных, Черкасской и Полтавской областях ночью и утром небольшой дождь, на востоке местами с мокрым снегом.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 3-8 ° тепла, в южной, восточной части, Днепропетровской и Сумской от 3 ° тепла до 2 ° мороза; днем 13-18 ° тепла, в западных областях до 22 °, на севере Левобережья и востоке страны 7-12 °.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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