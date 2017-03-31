В столице завтра небольшой дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе украинского гидрометцентра.
Так, в столице ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.
Температура ночью 6-8 ° тепла, днем 15-17 °.
Напомним, завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в северных, восточных, Черкасской и Полтавской областях ночью и утром небольшой дождь, на востоке местами с мокрым снегом.
Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.
Температура ночью 3-8 ° тепла, в южной, восточной части, Днепропетровской и Сумской от 3 ° тепла до 2 ° мороза; днем 13-18 ° тепла, в западных областях до 22 °, на севере Левобережья и востоке страны 7-12 °.