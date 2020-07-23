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У столиці завершили розслідування щодо викритого на хабарництві арбітражного керуючого

У столиці завершили розслідування щодо викритого на хабарництві арбітражного керуючого

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У столиці завершено розслідування стосовно арбітражного керуючого та посередника, викритих на хабарі у 125 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає УНН.

"Арбітражний керуючий у справі про банкрутство суб’єкта господарювання спільно з посередником вимагав від керівника компанії-банкрута 50 тис. грн за переукладення договору оренди об’єкта нерухомості. Крім того, ще 75 тис. грн підозрювані вимагали за вирішення питання із суддею Господарського суду Чернігівської області про призупинення процесу ліквідації підприємства та реалізації його майна", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що арбітражний керуючий та посередник одержали обумовлену суму двома частинами. Підозрюваних затримали в червні в одному із ресторанів Києва після передачі другого траншу хабаря у сумі 75 тис. грн, додали в Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 завершено досудове розслідування стосовно арбітражного керуючого і посередника, викритих на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 4 ст. 368-4, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Наразі матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у червні в Києві арбітражного керуючого викрили на двох епізодах одержання неправомірної вигоди.

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