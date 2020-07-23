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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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В столице завершили расследование в отношении уличенного во взяточничестве арбитражного управляющего

В столице завершили расследование в отношении уличенного во взяточничестве арбитражного управляющего

Киев  •  УНН

 • 9764 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В столице завершено расследование в отношении арбитражного управляющего и посредника, уличенных на взятке в 125 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

"Арбитражный управляющий в деле о банкротстве предприятия совместно с посредником требовал от руководителя компании-банкрота 50 тыс. грн за перезаключение договора аренды объекта недвижимости. Кроме того, еще 75 тыс. грн подозреваемые требовали за решение вопроса с судьей Хозяйственного суда Черниговской области о приостановлении процесса ликвидации предприятия и реализации его имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арбитражный управляющий и посредник получили оговоренную сумму двумя частями. Подозреваемых задержали в июне в одном из ресторанов Киева после передачи второго транша взятки в сумме 75 тыс. грн, добавили в Офисе генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7 завершено досудебное расследование в отношении арбитражного управляющего и посредника, уличенных в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также злоупотреблении влиянием (ч. 4 ст. 368-4, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). В настоящее время материалы уголовного производства открытые стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в июне в Киеве арбитражного управляющего разоблачили на двух эпизодах получения неправомерной выгоды.

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