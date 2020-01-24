У столиці затримали двох зловмисників, які вкрали зі спортклубу речей на мільйон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Києві оголосили про підозру двом зловмисникам, які викрали у відвідувачів спортклубу майна на 1 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 викрито та затримано двох осіб, які викрадали коштовні речі з камер схову відомої мережі спортивних клубів”, — йдеться у повідомленні.
Так, зловмисники відстежували відвідувачів, які пересувалися на дорогих автомобілях, і після того, як останні залишали цінні речі у камерах схову, здійснювали крадіжки. Злодії викрадали документи, ювелірні прикраси, годинники, платіжні картки та інше майно.
“Загальна сума завданих потерпілим збитків становить близько 1 млн гривень”, — додають у прокуратурі.
На даний час обом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) КК України.
До суду скеровано клопотання про обрання останнім запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зазначачається, що за вчинене зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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