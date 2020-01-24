В столице задержали двух злоумышленников, которые украли из спортклуба вещей на миллион

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 2 разоблачены и задержаны два человека, которые похищали ценные вещи из камер хранения известной сети спортивных клубов", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники отслеживали посетителей, которые передвигались на дорогих автомобилях, и после того, как последние оставляли ценные вещи в камерах хранения, совершали кражи. Воры похищали документы, ювелирные украшения, часы, платежные карты и другое имущество.

"Общая сумма причиненных потерпевшим убытков составляет около 1 млн гривен", - добавляют в прокуратуре.

В настоящее время обоим лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 5 ст. 185 (кража) УК Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании в последнее меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что за совершенное злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Харькове мужчина ограбил полицейского, когда тот ночью возвращался домой.