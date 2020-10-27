У столиці заарештували іноземця, підозрюваного у вбивстві працівника ресторану

“За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 судом взято під варту 40-річного громадянина Казахстану, який підозрюється в умисному вбивстві, вчиненому у центрі Києва (ч. 1 ст. 115 КК України). Злочин стався близько 3 години ранку 26 жовтня 2020 року неподалік ресторану на площі Перемоги”, - йдеться у повідомленні..

Встановлено, що у ході конфлікту, який виник між двома компаніями, підозрюваний наніс потерпілому 4 ножових поранення в різні частини тіла. Після нанесення тілесних ушкоджень, нападник сів в авто та втік за межі міста. Потерпілий, який виявився працівником ресторану, помер під час надання йому медичної допомоги.

Зазначається, що зловмисника затримали по “гарячих слідах” на території Київської області. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, на Донеччині судитимуть чоловіків, які скоїли жорстоке вбивство товариша.