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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65050 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 91209 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104370 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123935 просмотра

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В столице арестовали иностранца, подозреваемого в убийстве работника ресторана

В столице арестовали иностранца, подозреваемого в убийстве работника ресторана

Киев  •  УНН

 • 16255 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киеве взяли под стражу гражданина Казахстана, которого подозревают в убийстве работника ресторана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 судом взят под стражу 40-летний гражданин Казахстана, который подозревается в умышленном убийстве, совершенном в центре Киева (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Преступление произошло около 3 часов утра 26 октября 2020 года возле ресторана на площади Победы", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ходе конфликта, возникшего между двумя компаниями, подозреваемый нанес потерпевшему 4 ножевых ранения в различные части тела. После нанесения телесных повреждений, нападавший сел в авто и скрылся за пределы города. Потерпевший, который оказался работником ресторана, умер во время оказания ему медицинской помощи.

Отмечается, что злоумышленника задержали по "горячим следам" на территории Киевской области. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, в Донецкой области будут судить мужчин, совершивших жестокое убийство товарища.

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