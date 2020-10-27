В столице арестовали иностранца, подозреваемого в убийстве работника ресторана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киеве взяли под стражу гражданина Казахстана, которого подозревают в убийстве работника ресторана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 судом взят под стражу 40-летний гражданин Казахстана, который подозревается в умышленном убийстве, совершенном в центре Киева (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Преступление произошло около 3 часов утра 26 октября 2020 года возле ресторана на площади Победы", - говорится в сообщении.
Установлено, что в ходе конфликта, возникшего между двумя компаниями, подозреваемый нанес потерпевшему 4 ножевых ранения в различные части тела. После нанесения телесных повреждений, нападавший сел в авто и скрылся за пределы города. Потерпевший, который оказался работником ресторана, умер во время оказания ему медицинской помощи.
Отмечается, что злоумышленника задержали по "горячим следам" на территории Киевской области. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Напомним, в Донецкой области будут судить мужчин, совершивших жестокое убийство товарища.