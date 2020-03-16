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У столиці за вихідні сталося понад 200 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві за вихідні сталося 206 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"У Києві з 14 березня по 15 березня сталося 206 ДТП, з них 8 ДТП з потерпілими", - сказали У пресслужбі.

Нагадаємо, протягом вихідних у Києві сталося 20 ДТП з постраждалими, двоє людей загинули.

Як повідомлялося,у Києві вже встановлено 20 камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху.

Також, до 1 травня в Київській області буде встановлено ще 30 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Українські Національні Новини

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