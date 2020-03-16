В столице за выходные произошло более 200 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве за выходные произошло 206 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 14 марта по 15 марта произошло 206 ДТП, из них 8 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Напомним, на выходных в Киеве произошло 20 ДТП с пострадавшими, два человека погибли.
Как сообщалось, в Киеве уже установлено 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения.
Также, к 1 мая в Киевской области будет установлено еще 30 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.