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У столиці водій керував маршруткою під дією наркотиків

У столиці водій керував маршруткою під дією наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві пасажир маршрутки повідомив поліцію, що за кермом водій під дією наркотиків. Під час огляду медики підтвердили інформацію, на водія склали протокол. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"Нещодавно на лінію 102 звернувся пасажир маршрутного транспортного засобу, чоловік був впевнений, що водій автобусу "Атаман" перебуває під дією наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Так, патрульні з'ясували приблизне місцеперебування автобусу та зупинили його на Либідській площі. У салоні перебували пасажири.

"Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога. За результатами аналізів медик підтвердив, що водій перебуває під впливом наркотичних речовин», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрульні склали на керманича протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, повідомили про це колег з відділу безпеки дорожнього руху та роботодавця водія.

Нагадаємо, на Харківщині сталася смертельна ДТП. В результаті лобового зіткнення автомобілів “ЗАЗ” та Toyota загинули 41-річний водій та 15-річна пасажирка легковика.

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