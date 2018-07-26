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У столиці вночі вщент згоріла баржа

У столиці вночі вщент згоріла баржа

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні вночі, у Подільському районі Києва вщент згоріла баржа. Про це повідомила прес-служба ДСНС України у місті Києві, передає УНН.

Як розповіли рятувальники, 26 липня о 02:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на дебаркадері на вул. Верхній Вал, 72, що у Подільському районі столиці.

“До місця події негайно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Як стало відомо, що у 2-х поверховому недіючому дерев’яному дебаркадері, розміром 20×10 м, виникла пожежа на площі 200 кв. м. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі. Пожежу рятувальникам вдалося локалізувати о 02:36 та ліквідувати о 03:27. Внаслідок пожежі дебаркадер згорів повністю”, — розповіли пожежники.

У прес-службі додали, що до гасіння було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 19 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у побутовому підсобному приміщенні Центрального ринку у Сумах сталася пожежа.

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