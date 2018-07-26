В столице ночью сгорела дотла баржа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня ночью, в Подольском районе Киева полностью сгорела баржа. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины в городе Киеве, передает УНН.
Как рассказали спасатели, 26 июля в 02:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГоСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на дебаркадере на ул. Верхний Вал, 72, в Подольском районе столицы.
"К месту происшествия немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как стало известно, что в 2-х этажном недействующем деревянном дебаркадере, размером 20 × 10 м, возник пожар на площади 200 кв. м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара. Пожар спасателям удалось локализовать в 2:36 и ликвидировать в 3:27. В результате пожара платформа сгорел полностью", - рассказали пожарные.
В пресс-службе добавили, что к тушению были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава подразделений Главного управления ГоСЧС Украины в г. Киеве.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в бытовом подсобном помещении Центрального рынка в Сумах произошел пожар.