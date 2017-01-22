У столиці відкрили меморіальну дошку Є.Коновальцю

Меморіальна дошка містить барельєф Є.Коновальця у військовому вбранні зі зброєю. Автором композиції є скульптор Олександр Михайлицький.

“Євген Коновалець — один із будівничих української армії. Закладалася ця ідея сто років”, — зазначив на церемонії міністр культури Євген Нищук.

Також міністр культури наголосив, що меморіальну дошку відкрили на будинку, який був казармою для січових стрільців.

Окрім цього, дошку освітили представники духовенства УПЦ КП та УКГЦ.