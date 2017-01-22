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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице открыли мемориальную доску Е.Коновальцу

В столице открыли мемориальную доску Е.Коновальцу

Киев • УНН

 • 19066 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Киеве в День Соборности открыли мемориальную доску полковнику Армии УНР, основателю Организации украинских националистов Евгению Коновальцу, передает корреспондент УНН.

Мемориальная доска содержит барельеф Е.Коновальца в воинском облачении с оружием. Автором композиции является скульптор Александр Михайлицкий.

"Евгений Коновалец - один из строителей Украинской армии. Закладывалась эта идея сто лет", - отметил на церемонии министр культуры Евгений Нищук.

Также министр культуры отметил, что мемориальную доску открыли на доме, который был казармой для сечевых стрельцов.

Кроме этого, доску освятили представители духовенства УПЦ КП и УГКЦ.

Украинские Национальные Новости

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