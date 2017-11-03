У столиці ВАЗ в'їхав у BMW з п'яними туристами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві зранку у п'ятницю водій автомобіля ВАЗ в'їхав у BMW з п'яними туристами із Баку. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення групи "Київ Оперативний" у Facebook.
"Ранок 3 листопада, 4:20, перехрестя Лобановського та Головка: водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW та протаранив водійську сторону. На момент аварії в автомобілі BMW перебували туристи із Азербайджану (вони нещодавно приїхали з Баку на якусь вечірку, зняли квартиру на декілька тижнів та планували гарно відпочити). Абсолютно всі під дією алкоголю, як пасажири так і водій. Драгер показав 0,82 проміле у кермувальника іномарки", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що обидва водії стверджують, що їхали на зелений сигнал світлофору, але попередньо, ДТП спричинив саме водій автомобілю ВАЗ.
"Швидка" надала медичну допомогу на місці обом водіям (мають невеликі забої), до лікарні ніхто не потрапив.
Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП за участю 4 автомобілів, є постраждалий.