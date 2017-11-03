В столице ВАЗ въехал в BMW с пьяными туристами

"Утро 3 ноября, в 4:20, перекресток Лобановского и Головка: водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW и протаранил водительскую сторону. На момент аварии в автомобиле BMW находились туристы из Азербайджана (они недавно приехали из Баку на какую-то вечеринку, сняли квартиру на несколько недель и планировали хорошо отдохнуть). Абсолютно все под действием алкоголя, как пассажиры, так и водитель. Драгер показал 0,82 промилле ув водителя иномарки", - говорится в сообщении.

Указано, что оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора, но предварительно, ДТП спровоцировал именно водитель автомобиля ВАЗ.

"Скорая" оказала медицинскую помощь на месте обоим водителям (имеют небольшие ушибы), в больницу никто не попал.

Напомним, в Киеве произошла масштабная ДТП с участием 4 автомобилей, есть пострадавший.