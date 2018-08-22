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У столиці сумчанин побив до смерті місцевого жителя

Київ • УНН

 • 8766 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Києві уродженець Сумської області побив місцевого жителя за те, що він нібито вкрав у гостя столиці телефон. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

У столиці сумчанин побив до смерті місцевого жителя

Як розповіли правоохоронці, до чергової частини Дарницького управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про смерть 40-річного чоловіка у відділенні реанімації. Пацієнта з численними травмами голови та тіла госпіталізували з вулиці Зрошувальній.

“На місці правоохоронці опитали свідків, які розповіли про бійку між двома чоловіками. Одного з них карета швидкої забрала до лікарні, а іншого поліцейські виявили неподалік. Поліцейські поспілкувалися з чоловіком, на якого вказали очевидці. З його слів, на вулиці двоє невідомих намагалися забрати в нього сумку і мобільний телефон. Він нібито дав відсіч, у результаті чого один втік, інший впав на асфальт. Для з’ясування обставин учасника події затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — повідомили правоохоронці.

Затриманий — уродженець Сумської області, 1973 року народження. Раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв, останнім часом мешкав у столиці та працював на будівництві.

“Оскільки від отриманих травм потерпілий помер, то відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі”, — резюмували у поліції.

Нагадаємо, поліція розшукує чоловіка, який стріляв у співробітника житлово-комунального підприємства в Одесі.

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