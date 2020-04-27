У столиці судитимуть телефонних шахраїв, які ошукали киян на 1,1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві судитимуть групи осіб, які за шахрайською схемою "ваш родич потрапив в лікарню" заволоділи грошовими коштами літніх людей у особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які за шахрайською схемою "ваш родич потрапив в лікарню" заволоділи грошовими коштами літніх киян у особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.
Так, до складу злочинної групи входило четверо осіб, у тому числі одна жінка. Усі – жителі Запоріжжя.
Повідомляється, що жертвами аферистів ставали переважно люди похилого віку. При цьому подільники діяли настільки швидко, що пенсіонери, отримавши по телефону тривожну новину про своїх близьких, не встигали перевірити цю інформацію та віддавали свої заощадження.
"Таким чином від неправомірних дій "телефонних шахраїв" постраждало 7 жителів столиці, яким завдано шкоди на 1 млн 100 тис. гривень", - зазначила у прокуратурі.
Додамо, що злочинну діяльність шахраїв вдалося припинити у грудні 2019 року під час чергової спроби заволодіти коштами пенсіонера, які він встиг передати одному з учасників злочинної групи. Надалі у ході оперативно-розшукових заходів були встановлені ще троє його спільників.
Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Двоє учасників злочинної групи перебувають під вартою.
Раніше УНН писав, що у Києві судитимуть шахраїв через привласнення квартири померлої жінки.