У столиці судитимуть телефонних шахраїв, які ошукали киян на 1,1 млн грн

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві судитимуть групи осіб, які за шахрайською схемою "ваш родич потрапив в лікарню" заволоділи грошовими коштами літніх людей у особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.