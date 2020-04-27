В столице будут судить телефонных мошенников, которые обманули киевлян на 1,1 грн

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве будут судить группу лиц, которые по мошеннической схеме "ваш родственник попал в больницу" завладели денежными средствами пожилых людей в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.