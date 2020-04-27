В столице будут судить телефонных мошенников, которые обманули киевлян на 1,1 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве будут судить группу лиц, которые по мошеннической схеме "ваш родственник попал в больницу" завладели денежными средствами пожилых людей в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 9 направлен в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые по мошеннической схеме "ваш родственник попал в больницу" завладели денежными средствами пожилых киевлян в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Так, в состав преступной группы входило четыре человека, в том числе одна женщина. Все - жители Запорожья.
Сообщается, что жертвами аферистов становились преимущественно пожилые люди. При этом подельники действовали настолько быстро, что пенсионеры, получив по телефону тревожную новость о своих близких, не успевали проверить эту информацию и отдавали свои сбережения.
"Таким образом от неправомерных действий "телефонных мошенников" пострадали 7 жителей столицы, которым нанесен ущерб на 1 млн 100 тыс. гривен", - отметила в прокуратуре.
Добавим, что преступную деятельность мошенников удалось прекратить в декабря 2019 года во время очередной попытки завладеть средствами пенсионера, которые он успел передать одному из участников преступной группы. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены еще трое его сообщников.
Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Двое участников преступной группы находятся под стражей.
Ранее УНН писал, что в Киеве будут судить мошенников из-за присвоения квартиры умершей женщины.