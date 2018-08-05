У Сомалі стався вибух, є жертви

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Потужний вибух стався в неділю біля КПП в сомалійському місті Афгойе, приблизно в 30 км на захід від Могадішо. Про це повідомила сомалійська поліція, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

Офіцер поліції повідомив, що кілька людей загинули під час вибуху, і поліцейські уточнюють деталі інциденту.

"Нам повідомили про те, що терорист-смертник підірвав замінований автомобіль біля КПП, в результаті кілька людей загинули", - сказав він.

"Ми чули звук вибуху і дізналися, що метою був КПП урядових сил", - повідомив очевидець.

Нагадаємо, троє загиблих в Афганістані військових виявилися громадянами Чехії.

Терорист-смертник здійснив в неділю атаку на колону іноземних військових в афганській провінції Парван.

Офіційний представник провінції Вахіда Шахкар заявила, що напад стався приблизно о 06:00 за місцевим часом, коли колона прямувала в район Хала Заи.

В результаті вибуху постраждали семеро людей.

Відповідальність за те, що трапилося взяв на себе радикальний рух "Талібан".

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