У Сомалі стався вибух, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Потужний вибух стався в неділю біля КПП в сомалійському місті Афгойе, приблизно в 30 км на захід від Могадішо. Про це повідомила сомалійська поліція, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Офіцер поліції повідомив, що кілька людей загинули під час вибуху, і поліцейські уточнюють деталі інциденту.
"Нам повідомили про те, що терорист-смертник підірвав замінований автомобіль біля КПП, в результаті кілька людей загинули", - сказав він.
"Ми чули звук вибуху і дізналися, що метою був КПП урядових сил", - повідомив очевидець.
Нагадаємо, троє загиблих в Афганістані військових виявилися громадянами Чехії.
Терорист-смертник здійснив в неділю атаку на колону іноземних військових в афганській провінції Парван.
Офіційний представник провінції Вахіда Шахкар заявила, що напад стався приблизно о 06:00 за місцевим часом, коли колона прямувала в район Хала Заи.
В результаті вибуху постраждали семеро людей.
Відповідальність за те, що трапилося взяв на себе радикальний рух "Талібан".