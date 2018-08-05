В Сомали произошел взрыв, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Мощный взрыв произошел в воскресенье у КПП в сомалийском городе Афгойе, примерно в 30 км к западу от Могадишо. Об этом сообщила сомалийская полиция, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Офицер полиции сообщил, что несколько человек погибли при взрыве, и полицейские уточняют детали инцидента.
"Нам сообщили о том, что террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль у КПП, в результате несколько человек погибли", - сказал он.
"Мы слышали звук взрыва и узнали, что целью был КПП правительственных сил", - сообщил очевидец.
Напомним, трое погибших в Афганистане военных оказались гражданами Чехии.
Террорист-смертник совершил в воскресенье атаку на колонну иностранных военных в афганской провинции Парван.
Официальный представитель провинции Вахида Шахкар заявила, что нападение произошло примерно в 06:00 по местному времени, когда колонна направлялась в район Хала Заи.
В результате взрыва пострадали семь человек.
Ответственность за случившееся взяло на себя радикальное движение "Талибан".