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У столиці п'яний водій фурою зніс світлофор та стовп

Київ • УНН

 • 14833 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Напередодні увечері у столиці на вулиці Миропільській п’яний водій фури спричинив ДТП, пошкодивши два автомобілі. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.

У столиці п'яний водій фурою зніс світлофор та стовп

"Встановлено, що водій 1992 року народження, керуючи у стані алкогольного сп’яніння тягачем з напівпричепом, здійснив наїзд на світлофор, а у подальшому на металеву огорожу та електроопору. Від зіткнення фрагменти уламків від електроопори та світлофору пошкодили два автомобілі", - повідомили у пресслужбі.

У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Інших постраждалих на місці події не було.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Після проведення судових експертиз та інших слідчих дій буде встановлено механізм та причини автопригоди", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію до кінця цього тижня розробити дієвий план підвищення безпеки на автошляхах.

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