В столице пьяный водитель фурой снес светофор и столб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Накануне вечером в столице на улице Миропольской пьяный водитель фуры устроил ДТП, повредив два автомобиля. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Установлено, что водитель 1992 года рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения тягачом с полуприцепом, совершил наезд на светофор, а в дальнейшем на металлическое ограждение и электроопору. От столкновения фрагменты обломков от электроопоры и светофора повредили два автомобиля", - сообщили в пресс-службе.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Других пострадавших на месте происшествия не было.
"Решается вопрос об открытии уголовного производства. После проведения судебных экспертиз и других следственных действий будет установлен механизм и причины ДТП", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию до конца этой недели разработать действенный план повышения безопасности на автодорогах.