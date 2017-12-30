У столиці пройшов благодійний марш собак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У центрі Києва пройшов благодійний марш собак, передає кореспондент УНН.
Захід відвідали кілька десятків людей зі своїми улюбленцями та мали змогу зробити грошовий внесок. Всі кошти, за словами організаторів, передадуть притулку для тварин.
"Благодійний марш створений, щоб допомогти бездомним тваринам. Нас підтримало достатньо киян, які прийшли зі своїми пухнастиками сюди", - зазначила організатор.
Нагадаємо, у Львові відбувся святковий забіг Санта-Клаусів.