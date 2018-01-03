У столиці протягом 2017 року зросли обсяги будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У січні–листопаді 2017 року підприємствами Києва виконано будівельних робіт на суму 21309,7 млн грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2016 р. становив 131,3 %. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Головного управління статистики у Києві.
Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. проти січня–листопада 2016р. з будівництва будівель становив 120,9%, у тому числі, житлових будівель – 115,0%, нежитлових будівель – 131,7%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 159,9%.
За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 14174,8 млн грн або 66,5% від загального обсягу.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. За першими підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів.