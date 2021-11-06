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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У столиці прорвало водопровід. Ряд районів залишився без води

Київ • УНН

 • 23958 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Києві на Великій Окружній дорозі сталося пошкодження водопроводу. Ряд столичних житлових районів залишилися без води, організовано її підвезення автоцистернами, пише УНН з посиланням на повідомлення КМДА.

У столиці прорвало водопровід. Ряд районів залишився без води

Деталі

“На Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження на водоводі великого діаметру (Д=1400мм)”, — повідомили у КМДА.

Там також вказали, що: “Понижено тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах: Микільська Борщагівка, Південна Борщагівка, Теремки-1, Теремки-2, Феофанія, Голосіїв, Батиєва Гора, Залізничний масив, Олександрівська Слобідка, Солом’янка, Першотравневий масив, Чоколівка, Відрадний”.

Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:

  • вул. Зодчих, 60, 60-А;
  • вул. Якуба Коласа, 14;
  • бульв. Кольцова, 17;
  • вул. Гната Юри, 1/11;
  • вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

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