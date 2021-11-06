У столиці прорвало водопровід. Ряд районів залишився без води
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Києві на Великій Окружній дорозі сталося пошкодження водопроводу. Ряд столичних житлових районів залишилися без води, організовано її підвезення автоцистернами, пише УНН з посиланням на повідомлення КМДА.
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“На Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження на водоводі великого діаметру (Д=1400мм)”, — повідомили у КМДА.
Там також вказали, що: “Понижено тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах: Микільська Борщагівка, Південна Борщагівка, Теремки-1, Теремки-2, Феофанія, Голосіїв, Батиєва Гора, Залізничний масив, Олександрівська Слобідка, Солом’янка, Першотравневий масив, Чоколівка, Відрадний”.
Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:
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- вул. Зодчих, 60, 60-А;
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- вул. Якуба Коласа, 14;
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- бульв. Кольцова, 17;
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- вул. Гната Юри, 1/11;
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- вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).
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