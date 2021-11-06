В столице прорвало водопровод. Ряд районов остался без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киеве на Большой Окружной дороге произошло повреждение водопровода. Ряд столичных жилых районов остались без воды, организован ее подвоз автоцистернами, пишет УНН со ссылкой на сообщение КГГА.
Детали
“На Большой Кольцевой дороге продолжается ликвидация повреждения на водоводе большого диаметра (Д=1400мм)”, — сообщили в КГГА.
Там также указали, что: “Снижено давление в наружных водопроводных сетях на жилых массивах: Никольская Борщаговка, Южная Борщаговка, Теремки-1, Теремки-2, Феофания, Голосеево, Батыева Гора, Железнодорожный массив, Александровская Слободка, Соломенка, Первомайский массив, Чоколовка, Отрадный”.
Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:
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- ул. Зодчих, 60, 60-А;
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- ул. Якуба Коласа, 14;
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- бульв. Кольцова, 17;
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- ул. Гната Юры, 1/11;
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- ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).
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