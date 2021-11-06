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В столице прорвало водопровод. Ряд районов остался без воды

Киев • УНН

 • 23958 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киеве на Большой Окружной дороге произошло повреждение водопровода. Ряд столичных жилых районов остались без воды, организован ее подвоз автоцистернами, пишет УНН со ссылкой на сообщение КГГА.

В столице прорвало водопровод. Ряд районов остался без воды

Детали

“На Большой Кольцевой дороге продолжается ликвидация повреждения на водоводе большого диаметра (Д=1400мм)”, — сообщили в КГГА.

Там также указали, что: “Снижено давление в наружных водопроводных сетях на жилых массивах: Никольская Борщаговка, Южная Борщаговка, Теремки-1, Теремки-2, Феофания, Голосеево, Батыева Гора, Железнодорожный массив, Александровская Слободка, Соломенка, Первомайский массив, Чоколовка, Отрадный”.

Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:

  • ул. Зодчих, 60, 60-А;
  • ул. Якуба Коласа, 14;
  • бульв. Кольцова, 17;
  • ул. Гната Юры, 1/11;
  • ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

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