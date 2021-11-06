В столице прорвало водопровод. Ряд районов остался без воды

Детали

“На Большой Кольцевой дороге продолжается ликвидация повреждения на водоводе большого диаметра (Д=1400мм)”, — сообщили в КГГА.

Там также указали, что: “Снижено давление в наружных водопроводных сетях на жилых массивах: Никольская Борщаговка, Южная Борщаговка, Теремки-1, Теремки-2, Феофания, Голосеево, Батыева Гора, Железнодорожный массив, Александровская Слободка, Соломенка, Первомайский массив, Чоколовка, Отрадный”.

Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам: