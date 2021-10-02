У столиці проходить “Марш за Київ” : правопорушень не зафіксували
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У столиці, сьогодні, 2 жовтня, проходить громадська акція “Марш за Київ”. Проходить вона без порушень, повідомили УНН в поліції Києва.
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“Акція йде мирно, ніяких правопорушень не зафіксували”, — повідомили в поліції.
Деталі
Як повідомляли активісти, головна мета маршу — створення комфортних умов у Києві для всіх. А саме:
— зупинити забудовне насильство над містом;
— розробити повністю новий генплан і відмовитись від генплану забудовників 2025;
— провести реформу транспорту і мобільності;
— повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах;
— забезпечити чисте повітря та воду.
До слова, на марш прийшли кілька тисяч осіб. Перед початком оргнізатоии заявляли, що організатори очікували близько 10 тисяч людей.
Нагадаємо
У центрі Києві пройшов Марш Рівності у рамках Kyiv Pridе.