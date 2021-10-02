У столиці проходить “Марш за Київ” : правопорушень не зафіксували

Цитата

“Акція йде мирно, ніяких правопорушень не зафіксували”, — повідомили в поліції.

Деталі

Як повідомляли активісти, головна мета маршу — створення комфортних умов у Києві для всіх. А саме:

— зупинити забудовне насильство над містом;

— розробити повністю новий генплан і відмовитись від генплану забудовників 2025;

— провести реформу транспорту і мобільності;

— повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах;

— забезпечити чисте повітря та воду.

До слова, на марш прийшли кілька тисяч осіб. Перед початком оргнізатоии заявляли, що організатори очікували близько 10 тисяч людей.

Нагадаємо

У центрі Києві пройшов Марш Рівності у рамках Kyiv Pridе.