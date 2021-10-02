В столице проходит "Марш за Киев": правонарушений не зафиксировали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В столице, сегодня, 2 октября, проходит общественная акция "Марш за Киев". Проходит она без нарушений, сообщили УНН в полиции Киева.
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"Акция идет мирно, никаких правонарушений не зафиксировали", - сообщили в полиции.
Детали
Как сообщали активисты, главная цель марша - создание комфортных условий в Киеве для всех. А именно:
- остановить строительное насилие над городом;
- разработать полностью новый генплан и отказаться от генплана застройщиков 2025;
- провести реформу транспорта и мобильности;
- вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах;
- обеспечить чистый воздух и воду.
К слову, на марш пришли несколько тысяч человек. Перед началом оргнизатоиы заявляли, что организаторы ожидали около 10 тыс. человек.
Напомним
В центре Киева прошел Марш Равенства в рамках Kyiv Pridе.