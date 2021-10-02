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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 111997 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 18:15 • 123961 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108920 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107798 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В столице проходит "Марш за Киев": правонарушений не зафиксировали

Киев  •  УНН

 • 23856 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В столице, сегодня, 2 октября, проходит общественная акция "Марш за Киев". Проходит она без нарушений, сообщили УНН в полиции Киева.

Цитата

"Акция идет мирно, никаких правонарушений не зафиксировали", - сообщили в полиции.

Детали

Как сообщали активисты, главная цель марша - создание комфортных условий в Киеве для всех. А именно:

- остановить строительное насилие над городом;
- разработать полностью новый генплан и отказаться от генплана застройщиков 2025;
- провести реформу транспорта и мобильности;
- вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах;
- обеспечить чистый воздух и воду.

К слову, на марш пришли несколько тысяч человек. Перед началом оргнизатоиы заявляли, что организаторы ожидали около 10 тыс. человек.

Напомним

В центре Киева прошел Марш Равенства в рамках Kyiv Pridе.

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