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У столиці поліцейського із наградним пістолетом від Януковича затримали на збуті наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Столичного поліцейського затримали на збуті наркотиків. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

У столиці поліцейського із наградним пістолетом від Януковича затримали на збуті наркотиків

“Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві, при оперативному супроводженні Київського міського управління ДВБ Нацполіції України затримано співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції Києва, який займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Так, під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 3 факти збуту 30-річним інспектором психотропних речовин „амфетамін“ та „МДМА“”, повідомили у прокуратурі.

Повідомляється, що у четвер, 3 вересня 2020 року, після чергового збуту наркотичного засобу особі, яка діяла під контролем правоохоронних органів, поліцейського затримали “на гарячому” та вилучили близько 40 грамів білої порошкоподібної речовини, яка зі слів самого затриманого є особливо небезпечним наркотичним засобом — кокаїном. За вказаний наркотичний засіб інспектор отримав 70 тис. гривень.

У подальшому за адресами проживання затриманого, у його службовому кабінеті та в автомобілі проведено обшуки, у ході яких вилучено значну кількість речовин, схожих на наркотичні, нарковмісні рослини, зброю та понад 1 тис. боєприпасів.

“Вилучені речовини та інші речові докази будуть направлені на експертизу. Наразі затриманому повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Тривають заходи, направлені на встановлення джерела походження наркотичних засобів, зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна”, — повідомили у прокуратурі.

Додамо, що у затриманого було виявлено наградний пістолет від Віктора Януковича

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