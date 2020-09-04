В столице полицейского с наградным пистолетом от Януковича задержали на сбыте наркотиков

"Прокуратурой города Киева совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении Киевского городского управления ДВБ Нацполиции Украины задержан сотрудник следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева, занимавшийся сбытом наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины). Так, во время досудебного расследования правоохранители задокументировали 3 факта сбыта 30-летним инспектором психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА"", сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что в четверг, 3 сентября 2020 года, после очередного сбыта наркотического средства лицу, действовавшему под контролем правоохранительных органов, полицейского задержали "на горячем" и изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, со слов самого задержанного являюегося наркотическим средством - кокаином. За указанное наркотическое средство инспектор получил 70 тыс. гривен.

В дальнейшем по адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле проведены обыски, в ходе которых изъято значительное количество веществ, похожих на наркотические, наркосодержащие растения, оружие и свыше 1 тыс. боеприпасов.

"Изъятые вещества и другие вещественные доказательства будут направлены на экспертизу. Сейчас задержанному сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Продолжаются мероприятия, направленные на установление источника происхождения наркотических средств, оружия и боеприпасов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

Добавим, что у задержанного был обнаружен наградной пистолет от Виктора Януковича