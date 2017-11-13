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У столиці показник захворюваності на грип і ГРВІ нижче епідпорогу на 12,2%

У столиці показник захворюваності на грип і ГРВІ нижче епідпорогу на 12,2%

Київ • УНН

 • 9018 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 567,4 та є нижчим епідеміологічного порогу на 12,2%, передає УНН з посиланням на КМДА.

"У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається незначне зростання захворюваності за рахунок дитячого населення. Насамперед це пов’язано з завершенням осінніх канікул та поверненням дітей до шкільних колективів, де максимально реалізується повітряно-крапельний шлях передачі інфекційних захворювань. Так, серед школярів зареєстровано зростання захворюваності на 4,6%, 3856 випадків, що складає 33% від загальної кількості захворілих дітей (за 44-й тиждень 3680 – 35,1%) та 23,2% (за 44-й тиждень – 22,4%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою. Загалом дорослих захворіло 4914 проти 4935 – за 44-й тиждень, майже на рівні з попереднім тижнем, а серед дітей зафіксовано зростання захворюваності на 3% (11 686 проти 11 338 – за 44-й тиждень). У структурі захворюваності діти складають 70,4%, на попередньому тижні цей показник становив 69,7%", – зауважив Микола Поворозник.

Як повідомляв УНН, пік епідемії грипу в Києві очікується у січні-лютому 2018 року.

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