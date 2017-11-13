В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 12,2%

"По сравнению с предыдущей неделей наблюдается незначительный рост заболеваемости за счет детского населения. Прежде всего это связано с завершением осенних каникул и возвращением детей в школьные коллективы, где максимально реализуется воздушно-капельный путь передачи инфекционных заболеваний. Так, среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости 4,6%, 3856 случаев, что составляет 33% от общего количества заболевших детей (за 44-ю неделю 3680 - 35,1%) и 23,2% (за 44-ю неделю - 22,4%) от общего количества лиц, обратившихся за мед. помощью. В общем взрослых заболело 4914 против 4935 - за 44-ю неделю, почти на уровне с предыдущей неделей, а среди детей зафиксирован рост заболеваемости на 3% (11 686 против 11 338 - за 44-ю неделю). В структуре заболеваемости дети составляют 70,4%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 69,7%", - отметил Николай Поворозник.

Как сообщал УНН, пик эпидемии гриппа в Киеве ожидается в январе-феврале 2018 года.