У столиці невідомі "замінували" 12 об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про “замінування” 12 об’єктів, у Києві серед яких 6 розважальних центрів, дві станції метро, а також готелі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ Нацполіції м.Києва.
“Анонім повідомив про закладену вибухівку на центральному автовокзалі, телеканалі, автостанції "Дарниця", 6-ти розважальних центрів, станції метро "Либідська" та "Святошин", а також в готелі. За вказаними адресами прибули усі профільні служби”, — повідомила прес-служба.
На даний час проводиться евакуація громадян. Інформація про вибухівку за всіма об’єктами у різних районах Києва надійшла в поліцію упродовж години.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Станція столичного метро "Либідська" відновила роботу
Зазначається, що на місця одразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районів, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники.
Фахівці ретельно перевіряють усі об’єкти та прилеглі до них території.
Крім того, всі повідомлення були занесені до Журналу обліку заяв та повідомлень.
Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень.
Поліція встановлює осіб, які вчинили анонімні дзвінки.
Нагадаємо, у Києві відбувається хвиля “анонімних телефонних замінувань” великих торгових центрів.