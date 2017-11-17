В столице неизвестные "заминировали" 12 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правоохранители проверяют информацию о "заминировании" 12 объектов в Киеве среди которых 6 развлекательных центров, две станции метро, а также гостиницы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.
"Аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции "Дарница", 6-ти развлекательных центров, станции метро "Лыбидская" и "Святошин", а также в отеле. По указанным адресам прибыли все профильные службы", - сообщила пресс-служба.
В настоящее время проводится эвакуация граждан. Информация о взрывчатке по всем объектам в разных районах Киева поступила в полицию в течение часа.
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Отмечается, что на места сразу выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.
Специалисты тщательно проверяют все объекты и прилегающие к ним территории.
Кроме того, все сообщения были занесены в журнал учета заявлений и сообщений.
Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.
Полиция устанавливает лиц, совершивших анонимные звонки.
Напомним, в Киеве проходит волна "анонимных телефонных заминирований" больших торговых центров.