В столице неизвестные "заминировали" 12 объектов

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правоохранители проверяют информацию о "заминировании" 12 объектов в Киеве среди которых 6 развлекательных центров, две станции метро, а также гостиницы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

"Аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции "Дарница", 6-ти развлекательных центров, станции метро "Лыбидская" и "Святошин", а также в отеле. По указанным адресам прибыли все профильные службы", - сообщила пресс-служба.

В настоящее время проводится эвакуация граждан. Информация о взрывчатке по всем объектам в разных районах Киева поступила в полицию в течение часа.

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Отмечается, что на места сразу выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Специалисты тщательно проверяют все объекты и прилегающие к ним территории.

Кроме того, все сообщения были занесены в журнал учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Полиция устанавливает лиц, совершивших анонимные звонки.

Напомним, в Киеве проходит волна "анонимных телефонных заминирований" больших торговых центров.

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